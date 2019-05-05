Группа Queen стала богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние музыкантов рок-группы Queen (без Фредди Меркьюри) превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом сообщает The Sunday Times.

По информации издания, совместное состояние участников Queen — Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона – оценивается в £445 млн ($585 млн). За 2018 год каждый из них пополнил свои накопления на £25 млн ($33 млн). Финансовое состояние британской королевы при этом, по оценке The Sunday Times, уменьшилось прошлом году до £370 млн.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что всего за четыре дня «Богемская рапсодия» собрался в российских кинотеатрах более 240 миллионов рублей.

В мировом прокате картина о становлении группы Queen принесла доход в размере 1 млрд долларов США.