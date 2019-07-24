Подросток из Центральной Азии напал на соотечественника на Ленинском

17-летний мигрант живет в Петербурге без регистрации и раньше привлекался за кражу.

Неизвестный напал на молодого мигранта на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга. У 25-летнего мужчины отобрали телефон, 5 тысяч рублей и банковскую карту, с нее позже пропало 6 тысяч рублей. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Полиция Санкт-Петербурга задержала по подозрению в разбое 17-летнего гостя из Средней Азии, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 24 июля. У подростка нет регистрации, плюс раньше его уже привлекали к ответственности за кражу. Часть похищенного удалось вернуть. Полиция Петербурга возбудила дело по факту разбоя. Уголовная ответственность в РФ наступает с 16 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Росстате объяснились за число мигрантов в России.