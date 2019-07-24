Подросток из Центральной Азии напал на соотечественника на Ленинском

Подросток из Центральной Азии напал на соотечественника на Ленинском
Полиция возбудила дело о разбое. Фото: pixabay.com

17-летний мигрант живет в Петербурге без регистрации и раньше привлекался за кражу.

Неизвестный напал на молодого мигранта на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга. У 25-летнего мужчины отобрали телефон, 5 тысяч рублей и банковскую карту, с нее позже пропало 6 тысяч рублей. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Полиция Санкт-Петербурга задержала по подозрению в разбое 17-летнего гостя из Средней Азии, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 24 июля. У подростка нет регистрации, плюс раньше его уже привлекали к ответственности за кражу. Часть похищенного удалось вернуть. Полиция Петербурга возбудила дело по факту разбоя. Уголовная ответственность в РФ наступает с 16 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Росстате объяснились за число мигрантов в России.

ленинский проспект мигрант подросток разбой
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Валенок из Ленобласти бросил вызов самому популярному яйцу в Instagram
Навального задержали у подъезда после утренней пробежки
Под Киришами в аварии погиб мужчина
Экс-супруга Кержакова не смогла стать кандидатом на выборах
Муринскую дорогу на развязке КАД полностью закроют
В Копорском лагере начали работу волонтеры-археологи
Фигуранты гомофобного списка «Пилы» обратились в СК после ...
Петербуржец продал сестре квартиру и машину из-за долгов по алиментам