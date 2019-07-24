Экс-супруга Кержакова не смогла стать кандидатом на выборах

Экс-супруга Кержакова не смогла стать кандидатом на выборах
Тюльпанова собиралась отстаивать права женщин, пострадавших от деструктивных отношений. Фото: https://www.instagram.com/milana_tulpanova

Подписи поддержавших Милану Тюльпанову признали недействительными в ИКМО “Гавань”.

Экс-супруга Александра Кержакова не смогла стать кандидатом в муниципальные депутаты. Милана Тюльпанова подала документы в ИКМО “Гавань”, но, как стало известно Gazeta.SPb 24 июля, 10 из 17 подписей в ее поддержку признали недействительными.

Тюльпанова хотела участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, и подала документы еще 8 июля. Она собиралась отстаивать права женщин, пострадавших от домашнего насилия и деструктивных отношений. Сейчас бывшая жена бывшего футболиста “Зенита” запустила в сети вебинар “абьюзинг” — якобы построенный на личном опыте, как она заявила в Instagram. Дочери политика Вадима Тюльпанова исполнилось 25 лет.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут 8 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Кержаков задолжал Тюльпановой свыше 600 тысяч рублей по алиментам.

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