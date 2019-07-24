В Волхове неизвестные ограбили «Магнит»

Из магазина пропали деньги и сигареты.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленники проникли в магазин в Волхове на улице Юрия Гагарина еще во вторник. Они вскрыли дверь магазина со стороны зоны разгрузки, забрались внутрь и смогли унести только тысячу рублей и сигареты. За всем со стороны наблюдал свидетель, который видел, как трое неизвестных вышли из «Магнита» с мешками. Лица преступников закрывали платки, так что опознать их будет нелегко.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на белом «Хендае». Внутри магазина камер видеонаблюдения не стояло, сотрудники правоохранительных органов разыскивают воров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что китаянка стала жертвой карманников на Дворцовой площади. Потерпевшая рассказала, что в кошельке лежали 5,5 тысяч рублей, банковские карты и ID. К слову, женщина проживает в одной из гостиниц на Петроградке.