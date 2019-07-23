Китаянка стала жертвой карманников на Дворцовой площади

Женщина лишилась кошелька в самом центре Санкт-Петербурга.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем сообщили в правоохранительных органах.

Женщина, приехавшая в Северную столицу из Китая, гуляла по городу в этот понедельник. Когда она оказалась на Дворцовой площади, то обнаружила, что у нее исчез кошелек. По предварительным данным, его вытащил один из карманников. Потерпевшая рассказала, что в кошельке лежали 5,5 тысяч рублей, банковские карты и ID. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить обстоятельства инцидента и занимаются поисками преступника.

К слову, женщина проживает в одной из гостиниц на Петроградке.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что друг по переписке оставил петербурженку без денег и смартфона. Это была вторая встреча знакомых, которая закончилась походом в отделение полиции. Преступник скрылся с места происшествия на маршрутке, и его разыскивают.