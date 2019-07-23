Друг по переписке оставил петербурженку без денег и смартфона

Мужчина обчистил сумочку своей подруги и скрылся с места происшествия на маршрутке.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Фермерском шоссе, где встретились два друга по переписки. Общение в реальной жизни закончилось не очень хорошо – петербурженка отправилась в отделение полиции, где рассказала, что у нее пропали личные вещи. Во всем подозреваемый малознакомый мужчина, с которым женщина общалась в интернете и виделась только один раз в 2017 году.

Она заявила, что ее друг по переписке оставил ее без денег, мобильного телефона и зарядных устройств. После он сразу же скрылся. Ущерб женщина оценивает в шесть тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у пожилого туриста украли кошелек в музее Санкт-Петербурга. В кошельке находились деньги в размере более 15 тысяч рублей и документы. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника на месте происшествия и изъять похищенное.