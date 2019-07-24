В Тоскане при крушении вертолета погибли россияне

Посольство РФ подтвердило, что на борту находились женщина и мужчина из России.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Информация появилась в Twitter-аккаунте посольства. В нем сказано, что инцидент произошел в понедельник примерно в семь часов вечера недалеко от острова Горгона. В море упал частный вертолет, на борту которого были два гражданина России – Максим Сычев и его подруга.

По предварительным данным, за штурвалом сидела девушка – ее тело уже нашли в воде, а вот мужчины — все еще нет. Скорее всего, труп унесло далеко от места падения из-за сильного течения.

Напоминаем, что озеро Комо любят посещать мировые знаменитости – в том числе российские. Живописные места не оставляют равнодушными никого – так, например, там любит бывать Владимир Соловьев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Средиземном море произошло крушение вертолета с россиянами. Отметим, что вертолет летел из небольшого аэропорта в коммуне Монтиньозо в город Ольбия на Сардинии. По данным Flightradar, вертолет вылетел 22 июля в 13:33.