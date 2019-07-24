Сотрудники ККИ наведались в «Сосновку» и убрали теннисный корт

Сотрудники ККИ наведались в &#171;Сосновку&#187; и убрали теннисный корт
Фото: ККИ

Компания незаконно занимала участок и не собиралась с него съезжать.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Сотрудники ведомство отправились в парк «Сосновка», где был возведен теннисный корт площадью в 2,6 тысячи квадратных метров. Компания ООО «Центр Техинформ» незаконно использовала его и осуществляла коммерческую деятельность. Владельца не раз просили освободить участок, но на требования никак не реагировали.

Комитету пришлось сносить теннисный корт своими силами – специалисты убрали заборы, освободили корты и административное здание. Компанию хотят привлечь к административной ответственности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что уличный бариста с боем защищал кофемашину на Марсовом поле от ККИ. Петербуржскому предпринимателю вызвали медиков, а затем и полицейских.

ККИ сосновка теннисный корт
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Сотрудники ККИ наведались в «Сосновку» и убрали теннисный корт