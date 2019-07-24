В Петербург вошел китайский ракетный миноносец

Китайский эсминец несет на себе восемь модулей по шесть ракет. Фото: vk.com

Китайский эсминец несет на себе восемь модулей по шесть ракет. Фото: vk.com

Китайский ракетный эскадренный миноносец «Си Ань» пришвартовался сегодня у набережной Лейтенанта Шмтидта. Он прибыл в Петербург, чтобы в воскресенье принять участие в параде в честь Дня ВМФ.

Это совсем новый военный корабль, вставший на вооружение КНР в 2015 году, его длина более 150 м, а водоизмещение — около 6,6 тыс. т. Экипаж корабля насчитывает 250 моряков.

Завтра в Петербурге ожидается прибытие индийского фрегата «Таркаш» российского производства, он был построен на заводе «Янтарь» в Калининграде. Индийские и китайские моряки вместе посетят крейсер «Аврора» и Пискаревское мемориальное кладбище, а затем 28 июля примут участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге пройдет празднование дня ВМФ