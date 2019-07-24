В Петербурге к 2021 году ожидается увеличение турпотока до 6 млн иностранцев

За три года в 1,5 раза увеличится турпоток благодаря смягчению визового режима.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уверяет, что в течение четырех лет увеличится турпоток в Петербург с 8,2 до 12 млн человек. Это может произойти по причине смягчения визового режима. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Председатель комитета по развитию туризма Нана Гвичия заявила, что уже по итогам 2021 года Северную столицу посетят 12 млн иностранных туристов. Она уточнила, что поток туристов увеличится с 4 млн в 2018 году до 6 млн в 2021 году. При этом, число российских туристов вырастет в 1,5 раза.

Президент России Владимир Путин 19 июля подписал указ, который разрешает иностранным туристам с 1 октября посещать Петербург и Ленобласть по электронной визе. На данный момент не опубликован перечень стран, жители которых смогут воспользоваться упрощенным режимом. В Смольном уверены, что в списке будет как минимум 53 страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге и Ленобласти введут электронные визы.