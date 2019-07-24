Океанская волна в США сломала шею мужчине

По словам жены погибшего, его мозг лишился кислорода в результате перелома и он скончался на следующие сутки. Фото: pixabay

По словам жены погибшего, его мозг лишился кислорода в результате перелома и он скончался на следующие сутки. Фото: pixabay

Американец скончался после купания на пляже Северной Каролины — океанская волна сломала ему шею, накрыв его с головой.

Гражданин США Ли Дингл погиб на пляже в штате Северная Каролина после того, как его накрыла волна в океане. Она была такой сильной, что голова пострадавшего воткнулась в песок и шея, не выдержав, сломалась. По словам жены погибшего, его мозг лишился кислорода в результате перелома и он скончался на следующие сутки. Об этом пишет americaru.com.

Его жена говорит, что инцидент произошел в тот момент, когда погибший играл с тремя детьми на пляже океана во время семейной поездки на Оук-Айленд. Остальные члены семьи не пострадали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в американец ночью протаранил отечественный автомобиль. Как сообщают очевидцы дорожной аварии, водитель автомобиля Ford вылетел на трамвайные пути, расположенные по Новочеркасскому проспекту, и протаранил отечественную “четверку”.