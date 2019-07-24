Американские пляжи загрязнены фекалиями из сточных вод

В отчете исследователей указано, что из более чем 4 тысяч протестированных мест, 610 оказались непригодными для купания. Фото: pixabay

В отчете исследователей указано, что из более чем 4 тысяч протестированных мест, 610 оказались непригодными для купания. Фото: pixabay

Исследование показало, что американцы могут заразиться во время купания на десятках пляжей в США.

Результаты исследования Environment America показали, что более 50% из 4523 пляжей в США, которые были протестированы на загрязнение воды, достаточно сильно загрязнены фекалиями и могут подвергать риску заражения опасными штаммами, пишет americaru.com со ссылкой на CNN.

Ученые утверждают, что пробы воды на лабораторный анализ были взяты у берегов США от побережья Тихого океана и Атлантического океана до Мексиканского залива, Великих озер и Пуэрто-Рико. В отчете исследователей указано, что из более чем 4 тысяч протестированных мест, 610 оказались непригодными для купания. По оценкам экспертов, в этих местах 32 из 1000 купальщиков могут заболеть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что океанская волна в США сломала шею мужчине. Гражданин США Ли Дингл погиб на пляже в штате Северная Каролина после того, как его накрыла волна в океане.