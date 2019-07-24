Несколько тысяч пассажиров улетели из Лондона без багажа

те тысячи пассажиров, которые улетели 23 числа, все еще не получили свой багаж. Фото: pixabay

те тысячи пассажиров, которые улетели 23 числа, все еще не получили свой багаж. Фото: pixabay

Во вторник, 23 июля, произошел сбой в системе отправки багажа во втором терминале аэропорта Хитроу в Лондоне. Тысячи пассажиров улетели без своих чемоданов.

В связи с поломкой во втором терминале лондонского аэропорта Хитроу, багажи нескольких тысяч пассажиров остались в багажном отделении аэропорта. Об этом сообщает британское издание The Telegraph 24 июля.

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, второй терминал Хитроу поход на огромный склад чемоданов, оставленных в аэропорту без своих владельцев.

В среду, 24 июля, руководство Хитроу официально заявило, что поломку удалось устранить, однако те тысячи пассажиров, которые улетели 23 числа, все ще не получили свой багаж.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы на несколько часов застряли в аэропорту Кипра из-за угрозы взрыва. Вылет должен был состояться в 11:25. На борт самолета посадили 80 пассажиров, но через час их выпустили, ссылаясь на технические трудности аэропорта Ларнака.