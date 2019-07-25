Психологи назвали плюсы работы летом

От работы летом можно получать удовольствие. Фото: Pixabay

От работы летом можно получать удовольствие. Фото: Pixabay

Эксперты поделились информацией о преимуществах работы в летний сезон.

По словам психолога Ольги Маховской, ключевым преимуществом работы в период летних отпусков является то, что значительно снижается контроль за сотрудниками, пишет РИА Новости.

Другой специалист Илья Шабшин отмечает, что работа в летнее время является замечательным вариантом заняться любимым делом, возможностью найти новое увлечение или заняться изучением родного города. При этом он подчеркнул необходимость снижения нагрузки в летний сезон.

По мнению Шабшина, преимущество состоит в том, что работник остается в городе и имеет возможность посещать различные концерты или иные мероприятия.

Врач-психиатр Лев Пережогин рассказал, как получать удовольствие от отсутствия отпуска. Он порекомендовал использовать самовнушение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ольга Бузова анонсировала свой последний концерт.