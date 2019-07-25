Бузова анонсировала свой последний концерт

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.

Ольга Бузова опубликовала в социальной сети афишу концерта, который пройдет 14 ноября этого года в «Известия Hall» и отметила, что у неё с поклонниками есть традиция встречаться на крупных сольных концертах осенью в Москве.

Певица подчеркнула, что традиция не нарушалась уже три года, поэтому не нарушится и этой осенью. При этом Бузова подчеркнула, что концерт станет последним и будет совпадать с программой её первого выступления трехлетней давности «Под звуки поцелуев».

Певица поблагодарила своих поклонников за поддержку и любовь, которые она ощущает каждый день.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ольга Бузова выступила на VK Fest и рассказала об отношениях с Тимуром Батрудиновым.