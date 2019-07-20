Бузова выступила на VK Fest и рассказала об отношениях с Батрудиновым

Певица заверила, что настолько хорошо знает юмориста, что без проблем поможет ему найти достойную невесту.

Ольга Бузова выступила на фестивале «Вконтакте» сегодня, 20 июля. Ее выступления ждали тысячи поклонников, которые собрались в эту субботу в парке 300-летия. Очевидцы уверяют, что после того, как певица покинула сцену, многие люди разошлись – Егор Крид и Feduk собрали куда меньше народу.

Звезда успела не только исполнить главные хиты, но также поговорить со своими поклонниками. Она рассказала, что мечтает о дуэте с Филиппом Киркоровым, а также поделилась подробностями их взаимоотношений с Батрудиновым. Бузова отметила, что они примут участие в реалити-шоу «План Б», в рамках которого попробуют найти свою любовь.

«И если не найдем, то поженимся друг на друге!», — пообещала певица, передает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что младшая сестра Ольги Бузова решила запеть.