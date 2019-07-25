В Петербурге мужчина-парикмахер был ранен ножом

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 42-летний знакомый пострадавшего в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Установлено, что 20 июля от дома 38 по проспекту Наставников был госпитализирован 41-летний мужчина, который работает парикмахером. Состояние пациента ощенилось как тяжелое, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции задержали 42-летнего приятеля потерпевшего, который около 2 часов ночи в ходе внезапного конфликта два раза ударил ножом в область груди потерпевшего, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанного была избрана пера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец забил до смерти свою сожительницу.