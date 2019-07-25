Кадыров прокомментировал смерть боксера Дадашева

Кадыров прокомментировал смерть боксера Дадашева
Дадашева похоронят в Петербурге. Фото: @ dadashev__m/Instagram

Глава Чечни признал, что травмы в спорте приводят к трагедиям.

Рамзан Кадыров принес соболезнования близким погибшего боксера Максима Дадашева. Глава Чечни отметил, что травмы в спорте часто кончаются трагически в своем Twitter 24 июля.

Максим Дадашев умер от травм после боя с пуэрториканцем Субриелем Матиасом. Диагноз врачей — отек мозга. Бой в полусреднем весе прошел 19 июля в США и продлился 11 раундов, Дадашев скончался 22 июля. По национальности легзин, спортсмен родился в Санкт-Петербурге в 1990 году. В профессиональной карьере бойца Дадашев провел 14 боев и одержал победу в 13 из них. Его первое поражение стало и последним.

Тело боксера перевезут в Санкт-Петербург. Родственники боксера примут решение, где именно проведут похороны. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что наставник Валуева назвал виновных в смерти Дадашева.

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