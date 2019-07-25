Автобус сбил ребенка на самокате в Колпино, ногу отрежут

Родителей ребенка поблизости не было. Фото: https://vk.com/dorinspb

Родителей ребенка поблизости не было. Фото: https://vk.com/dorinspb

Мальчик ехал по проезжей части параллельно с автобусом.

В Колпино ребенок на самокате попал под колеса автомобиля на площади Коммуны. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Мужчина за рулем автобуса №366 наехал на 9-летнего мальчика на проезжей части, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти, ДТП произошло около 11:20 в четверг 25 июля. На место приехала машина «Реанимации».

Авария в Колпинском районе Петербурга произошла в зоне пешеходного перехода, но мальчик двигался параллельно с автобусом — инспекторы ГИБДД Петербурга уточняют обстоятельства происшествия. Врачам придется ампутировать ногу мальчика, сообщает “Дорожный инспектор”. Родителей ребенка поблизости не было.

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