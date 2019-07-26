Мать Ольги Бузовой рассказала, как ее дочь смогла заработать более $4 млн за год

Мама Ольги Бузовой — Ирина Александровна, рассказала, как дочь смогла попасть в список самых успешных звезд по версии Forbes.

Петербурженка заняла второе место в списке самых успешных молодых звезд по версии Forbes, уступив при этом лишь бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову. Эксперты, которые составляли список, заявили, что российская певица Ольга Бузова заработала за год $4 млн.

Ирина Бузова рассказала «КП — Петербург», что ее дочь добилась всего без чьей-либо помощи. В этом ей помогло то, что она всегда была в «ситуации наперекор». Ирина Александровна отметила, что учителя в школе не любили будущую звезды, а на теле-шоу «Дом-2» над ней издевались, из-за чего ее дочь часто плакала.

Мама Бузовой добавила, что жизнь никогда не преподносила сахарные условия Ольге — «все было как в Спарте».

Также она подчеркнула, что гордится за свою дочь вне зависимости от ее заработка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что младшая сестра Ольги Бузова решила запеть.