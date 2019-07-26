Председателя ИКМО “Сергиевское” оштрафовали

Елена Элконина заплатит по 1,5 тысячи рублей за каждое из двух нарушений.

Председателя ИКМО МО “Сергиевское оштрафовали за неисполнение решений избирательной комиссии. Елена Элконина заплатит по 1,5 тысячи рублей за каждое из двух нарушений, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в пятницу 26 июля.

Материалы о нарушениях в ИКМО “Сергиевское” Петербурга поступили еще 23 июля, но постановления вынесли сегодня.

Кандидаты в муниципальные депутаты Санкт-Петербурга жалуются, что их отказываются регистрировать. Больше всего недовольство вызывает ИКМО МО “Екатерингофский” и как раз “Сергиевское”. На выборах 8 сентября выберут 1,5 тысячи новых депутатов, и сейчас представители партий и независимые кандидаты приносят документы на участие. Ранее Gazeta.SPb назвала главные причины отказа кандидатам в регистрации.