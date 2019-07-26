Петербуржцы озаботились судьбой лепнины на Загородном

Сегодня петербуржцы заметили, как на Доходном доме Симонова на Загородном пр., 9, рабочие бесцеремонно сбивают старинную лепнину. В социальных сетях сегодня распространилось видео, на котором видно, как рабочие сбивают лепнину с построенного в 1880 году дома-памятника, охраняемого КГИОП. Автор видео писал, что поинтересовался судьбой фасада в администрации города, где ему сообщили, что штукатурный слой так проверяется на прочность после обрушения.

В комитете по охране памятников сообщили, что в прошлом году с Фондом капремонта была согласована проектная документация на капитальный ремонт фасада дома №9 на Загородном, однако за разрешением на производство работ в КГИОП никто не обращался, поэтому ведомство проверит, законно ли они ведутся, пишет «Росбалт». Если выяснится, что работы ведутся самовольно, в КГИОП пообещали защитить здание. Управляет домом Жилкомсервис №2 Центрального района.

В Доходном доме Симонова жил композитор Антон Рубинштейн и собирались стоит на месте дома, где жил пушкинский друг Дельвиг. был построен в 1879—1880 годах. В нем жил композитор и дирижер Антон Рубинштейн и проходили заседания ЦК РСДРП.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на улице Маяковского обваливается лепнина