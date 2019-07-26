Версию WhatsApp для ПК отвяжут от смартфона

Мессенджером WhatsApp в прошлом году активно пользовались более 1,5 млрд человек. Фото: pixabay.com

Мессенджером WhatsApp в прошлом году активно пользовались более 1,5 млрд человек. Фото: pixabay.com

Разработчики решили отвязать WhatsApp от смартфона и готовят новую версию мессенджера, который будет работать на настольном компьютере совершенно независимо.

Сейчас, чтобы десктоп-версия WhatsApp работала, нужно одновременно держать включенным смартфон с доступом в интернет для синхронизации сообщений. Когда смартфон отключается от интернета, перестает работать и версия на ПК. Теперь это неудобство будет исправлено, сообщает источник WABetaInfo. При этом учетная запись пользователя будет единой для всех версий.

Кроме того, в приложении WhatsApp появится ряд других новых функций, например, быстрое редактирование мультимедийных файлов. Полученные и отправленные картинки можно будет редактировать, не выходя из мессенджера. Кроме того, разработчики тестируют сервис предварительного просмотра голосовых сообщений во всплывающих уведомлениях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пользователи жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp