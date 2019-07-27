Виновник смертельной аварии на ЗСД отсидит в колонии два года

Из-за мужчины и его неосторожного вождения погиб человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Суд признал мужчину, сидевшего за рулем в пьяном состоянии, виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на два года. Ближайшее время он проведет в колонии-поселения.

Напоминаем, что речь идет о ДТП, которое произошло весной 2018 года на ЗСД. Водитель «Форда» не справился с управлением автомобиля и въехал в магистральное ограждение. В результате погиб пассажир, получивший серьезные травмы. В ходе расследования удалось выяснить, что 40-летний петербуржец сел за руль «Форда» в пьяном состоянии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Колпино экс-полицейского подозревают в убийстве друга из-за долга. По предварительным данным, экс-полицейский вывез должника в безлюдное место под надуманным предлогом. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил в знакомого два раза, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.