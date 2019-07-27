Мужчина, попавший в ДТП на дороге Гатчина – Павловск, погиб в карете «скорой»

Молодой человек скончался из-за серьезности полученных травм.

Все случилось сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург». Авария произошла утром в субботу на дороге Гатчина – Павловск. Водитель байка, 33-летний мужчина, выехал на встречку и влетел в Ssangyong. В результате он и пассажир получили травмы – оба смогли дождаться помощи врачей. Их уже везли в больницу, когда молодой парень скончался. Пилот байка до сих пор находится в сознании, но его состояние оценивается как тяжелое. О других пострадавших ничего не сообщается.

Напоминаем, что страшная авария с участие мотоциклиста случилась вечером в пятницу. Мужчина перебегал дорогу не в положенном месте, когда на него наехал байкер. Пострадавший скончался.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что виновник смертельной аварии на ЗСД отсидит в колонии два года. Из-за мужчины и его неосторожного вождения погиб человек.