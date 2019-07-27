В Петербурге открылся фестиваль уличных театров «Елагин остров»

В Петербурге открылся фестиваль уличных театров &#171;Елагин остров&#187;
Фото: vk.com/elaginfest

На Елагином острове стартовал IX международный фестиваль уличных театров, в честь него от станции метро «Крестовский остров» до Большой площади ЦПКиО прошла колонна артистов уличных театров.

В праздничном шествии участвовали принцессы в бальных платьях, лыжники, пришельцы, «живой» обеденный стол и даже жирафы.

vk.com/elaginfest

«Приехали лыжники и Чехословакии, жирафы из Нидерландов, творческие коллективы из Франции, Испании, Южной Кореи, Польши. Все спектакли будут представлены здесь в первый раз», — рассказывает директор ЦПКиО им. С.М. Кирова Павел Селезнев.

В эти выходные, 27 и 28 июля, зрители фестиваля смогут увидеть более 80 спектаклей разных жанров от творческих коллективов из Франции, Голландии, Аргентины, Испании, Италии, Чехии, Кореи, Польши и России. Жители и гости города смогут лицезреть спектакли, цирковые номера, музыкальные выступления, клоунаду и многое другое на площадках Елагина острова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала: чем заняться в Петербурге 27 июля.

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В Петербурге открылся фестиваль уличных театров «Елагин остров»
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