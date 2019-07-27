Три человека госпитализировали после ДТП на трассе «Скандинавия»

На федеральной автотрассе произошло ДТП с участием трех автомобилей, есть пострадавшие.

Днем 27 июля на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области произошло ДТП, об этом сообщает пресс-служба УГИБДД. Около 15:20 на 74-м километре федеральной автодороги «Скандинавия» произошло столкновение трех автомобилей: «Ниссан», за рулем которого находился мужчина 1958 года рождения, «Опель» под управление мужчины 1975 года рождения и «ГАЗель», которую вел мужчина 1982 года рождения.

Видео: vk.com/spb_today

Очевидцы аварии пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», что «Ниссан» пошел на обгон «ГАЗели», в результате чего столкнулся с «Опелем».

В результате ДТП в больницу госпитализированы в тяжелом состоянии водитель «Ниссан», водитель и пассажир «Опеля». По факту аварии проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина, попавший в ДТП на дороге Гатчина – Павловск, погиб в карете «скорой».