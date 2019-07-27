Путин примет Главный военно-морской парад в Петербурге

Путин примет Главный военно-морской парад в Петербурге
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

В День ВМФ, 28 июля, президент России Владимир Путин посетит торжественные мероприятия в акватории Невы. Глава государства обойдет на катере парадную линию кораблей и примет Главный военно-морской парад.

Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройду в честь Дня ВМФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, после примет Главный военно-морской парад на Неве.

В этом году в параде примут участие более четырех тысяч моряков, 43 военных корабля и подводных лодок Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, среди них: фрегат» Адмирал Касатонов, малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», корвет «Гремящий» и другие. Также в небе над Петербургом пролетит 41 самолет морской авиации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что парад ВМФ можно будет посмотреть на Дворцовой и Биржевой.

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