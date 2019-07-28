Установлено, как воздух влияет на интеллект будущих детей

Установлено, как воздух влияет на интеллект будущих детей
Крайне нежелательно находиться в районах с загрязненным воздухом. Фото: Pixabay

Группа специалистов выяснила, насколько сильно уровень загрязненности воздуха влияет на формирование интеллекта ребенка в утробе.

Группа ученых из Университета Вашингтона Калифорнийского университета в Сан-Франциско в ходе исследования проанализировали данные о беременности более тысячи женщин, сопоставив их с уровнем IQ у их детей в возрасте от 4 до 6 лет.

Важным аспектом, который учитывали специалисты, являлся уровень загрязнения воздуха в тех районах, где матери проживают. Об этом сообщает издание «Вести.Наука».

Оказалось, что активность ультрадисперсных частиц PM10 при воздействии на беременную женщину дает крайне негативные итоги, что сказывается на интеллекте ребенка. Данными частицами насыщен воздух рядом со стройками, промзонами, электростанциями, активным транспортным движением, в том числе авиа и железнодорожным.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что американские ученые пересмотрели термин «ожирение».

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