Кладбище домашних животных разгромили в Новом Девяткино

Это не первый акт вандализма в Капральевом парке. Фото: https://vk.com/9kino.live

Это не первый акт вандализма в Капральевом парке. Фото: https://vk.com/9kino.live

Пользователи соцсетей спорят, место или не место кладбищу в Капральевом парке.

Жители Нового Девяткино пожаловались на новые акты вандализма в Капральевом парке. Неизвестные разгромили кладбище домашних животных.

Жители пригорода Санкт-Петербурга рассказали о происшествии в группе “Девяткино Live” в субботу 27 июля. В социальных сетях сообщение восприняли неоднозначно: кто-то заявил, что кладбища домашних животных запрещены санитарными нормами России. Другие выразили ужас, что в парке, где гуляют семьи с детьми, оказывается, похоронены животные. Третьи заметили, что если кладбище находится в лесу (лесопарке), то никому не мешает.

Это не первый акт вандализма в Капральевом парке — раньше жители деревни во Всеволожском районе Ленобласти уже жаловались на поломанные скамейки и беседки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что таксист-частник увез клиента с Думской на кладище.