Зеленского высмеяли за обращение к церкви на Украине

Зеленского высмеяли за обращение к церкви на Украине
Один из пользователей написал, что "Киевской Руси-Украины" не было, такую страну лидер выдумал. Фото: vk.com

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей С Днем Крещения Руси и призвал представителей украинской церкви к диалогу.

Поздравление глава опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Однако формулировкой данного поздравления вызвал лишь насмешки от пользователей сити.

Зеленский заявил, что данное историческое событие стало стимулом к объединению и укреплению государства.

На призыв представителей церкви к диалогу пользователи не отреагировали, однако сразу же набросились на президента за упоминание никогда не существующего государства, из-за чего начали высмеивать его в комментариях.

Один из пользователей написал, что «Киевской Руси-Украины» не было, такую страну лидер выдумал. Пользователи также писали, что президенту стоит вспомнить школьные уроки или снова пойти учиться

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что украинцы жалуются на частый отдых президента Украины.

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