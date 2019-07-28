Зеленского высмеяли за обращение к церкви на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей С Днем Крещения Руси и призвал представителей украинской церкви к диалогу.
Поздравление глава опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Однако формулировкой данного поздравления вызвал лишь насмешки от пользователей сити.
Зеленский заявил, что данное историческое событие стало стимулом к объединению и укреплению государства.
На призыв представителей церкви к диалогу пользователи не отреагировали, однако сразу же набросились на президента за упоминание никогда не существующего государства, из-за чего начали высмеивать его в комментариях.
Один из пользователей написал, что «Киевской Руси-Украины» не было, такую страну лидер выдумал. Пользователи также писали, что президенту стоит вспомнить школьные уроки или снова пойти учиться
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что украинцы жалуются на частый отдых президента Украины.