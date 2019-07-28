С понедельника в Петербурге ожидаются дожди и похолодание

В понедельник, 29 июля, температура воздуха в городе будет до +18 градусов. Фото: pixabay.com

В понедельник, 29 июля, температура воздуха в городе будет до +18 градусов. Фото: pixabay.com

С начала рабочей недели в Северной столице пойдут дожди и снизится температура, так как к Петербургу приближается холодный атмосферный фронт, который принесет сильные ветра и кратковременные осадки.

Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник, 29 июля, температура воздуха в городе будет до +18 градусов, а ночью опустится до 9 градусов тепла. Отмечаются также кратковременные дожди и сильный ветер до 7-12 метров в секунду.

Похолодание в понедельник настигнет и жителей Ленобласти, порывы ветра возможны до 15 метров в секунду. В ночное время суток отметка термометра опустится до 5-10 градусов тепла

Текущую неделю жители Петербурга и Ленобласти провели в жаркой температуре благодаря скандинавскому антициклону. Жители спасались купанием в водоемах и фонтанах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что погода была самой подходящей для купания.