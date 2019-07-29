ВЦИОМ: россияне не готовы переходить на электронные паспорта

Большая часть опрошенных считает их ненадежными.

Специалистам удалось опросить 1600 человек, чтобы понять отношение россиян к переходу на электронные паспорта. Об инициативе слышали около 85% людей, говорится в ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

Выяснилось, что 60% жителей страны не хотят оформлять новый документ, потому что считают его не таким безопасным, как бумажный. Они боятся сбоев системы, из-за которых личные данные попадут в руки мошенников. Положительно к нововведению относится 31% опрошенных – среди плюсов они отмечают универсальность и компактность.

Россиянам также нравится, что они смогут использовать электронный паспорт в качестве банковской карты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что продавца паспортов вымышленной страны отправили лечиться. Валерий провозгласил себя консулом “Королевства ASPI” и два года продавал его паспорта. Он напечатал в типографии 250 таких паспортов.