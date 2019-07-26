Продавца паспортов вымышленной страны отправили лечиться

Валерий С. продал семь фиктивных паспортов на сумму не менее 300 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Валерий С. продал семь фиктивных паспортов на сумму не менее 300 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Валерий провозгласил себя консулом “Королевства ASPI” и два года продавал его паспорта.

Жителя Санкт-Петербурга, который продавал паспорта несуществующей страны, освободили от уголовной ответственности. Куйбышевский суд отправляет мужчину на принудительное лечение.

Суд выяснил, что Валерий С. придумал эскиз водительских прав и паспорта “Королевства ASPI”, которого на самом деле не существуют, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санк-Петербурга 26 июля. Он напечатал в типографии 250 таких паспортов. Сам он изготовил для себя удостоверение “консула” королевства и убедил нескольких иностранцев в выгоде приобретения гражданства выдуманной страны. За 2 года (с 2016 по 2018 год) ему удалось продать семь фиктивных паспортов на сумму не менее 300 тысяч рублей. Кроме этого он поставил на учет граждан королевства в своей квартире шесть раз.

Теперь Валерий обязан лечиться у психиатра в амбулаторных условиях. Паспорта королевства уничтожат.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Невском районе Петербурга обнаружили свалку с копиями паспортов.