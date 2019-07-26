В Невском районе обнаружили свалку с копиями паспортов

В Невском районе Петербурга обнаружили множество документов с конфиденциальными данными на незаконной свалке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной.

На свалку с копиями паспортов наткнулись жители города, после они рассказали о ней в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«На незаконной свалке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной найдены: копии паспортов, печати организаций и прочая конфиденциальная информация» — пишет автор публикации.

Возмущенный местный житель также попросил у пользователей совет, что можно сделать с этим «беспределом». Участники группы, в свою очередь, предложили позвонить в администрацию Невского района и сообщить об инциденте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов объявил войну стихийным свалкам. Тех, кто устраивает в Петербурге незаконные свалки, будут ловить и штрафовать, пообещал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.