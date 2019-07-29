В Петербург пришло долгожданное похолодание

В Петербурге наступило обещанное синоптиками похолодание. Еще вчера петербуржцы изнывали от жары, а сегодня в городе около 13 градусов тепла.

Лето в Петербурге неожиданно сменилось осенью, как синоптики и предполагали. В минувшие выходные в Северной столице стояла 30-градусная жара, а уже в понедельник, 29 июля, температура воздуха снизилась на шесть градусов ниже нормы. По данным синоптиков, в начале недели столбик термометра не поднимется выше 13 градусов тепла.

По словам сотрудника центра «Фобос» Игоря Леуса, похолодание в городе и области вызвал обширный циклон, который располагается до территории Предуралья. В первой половине недели ожидается температура воздуха от +16 до +18 градусов в Петербурге и от +14 до +19 градусов по Ленобласти. При этом в регионе переменная облачность с северным ветром и кратковременные дожди.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с понедельника в Петербурге ожидаются дожди и похолодание.