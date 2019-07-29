Петербуржец избил знакомого до смерти

Ссора между мужчинами привела к драке с летальным исходом в Петербурге.

В ночь с 27 на 28 июля в своей квартире на улице Нахимова Василеостровского района в Петербурге обнаружен труп 46-летнего мужчины. На теле погибшего зафиксированы следы побоев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину по подозрению в нанесении тяжких телесных травм. Стало известно, что подозреваемый, находясь в квартире у пострадавшего, в результате возникшей ссоры избил его. От полученных травм хозяин квартиры скончался на месте.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мужчина ранил сожительницу ножом. В результате внезапно вспыхнувшего конфликта, 39-летний злоумышленник нанес ножевой удар в грудную клетку своей 39-летней сожительнице.