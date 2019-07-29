В театре рассказали о самочувствии Инны Чуриковой

В театре рассказали о самочувствии Инны Чуриковой
Инна Чурикова. Фото: @inna_churikova_official/Instagram

Директор «Ленкома» заявил, что актриса готова выйти на сцену хоть сегодня.

Об этом стало известно 29 июля, передают РИА Новости. О самочувствии актрисы Инны Чуриковой рассказал директор театра Марк Варшавер. Он заявил, что периодически созванивается с ней и может сказать с уверенностью, что с каждым днем артистка чувствует себя все лучше. Через пару дней ее обещают выписать из больницы, после она отправиться в небольшое путешествие, чтобы окончательно восстановиться. Чурикова, заявил Варшавер, мечтает поскорее вернуться на сцену – ее настрой очень нравится директору театра, вот только театр закрыт.

«Если бы театр был открыт, то она бы уже пришла на работу»,

— добавил директор театра.

Напоминаем, что Инна Чурикова во время спектакля упала со сцены. Ее состояние после инцидента оценивалось как тяжелое.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Аниту Цой госпитализировали с фестиваля из-за травмы.

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