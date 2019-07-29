В Кудрово расширили «бутылочное горло»

В Кудрово на стыке улицы Дыбенко, проспекта Солидарности и Ленинградской улицы, где каждый день собираются пробки, неизвестные расширили въезд, тем самым убрав «бутылочное горло». При этом официальных разрешений на работу не было.

Въезд в Кудрово со стороны Петербурга ранее прозвали «бутылочным горлом», т. к. тут постоянно возникали автомобильные пробки, а если на въезде/выезде случалось ДТП, то движение и вовсе останавливалось.

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщила, что работы по расширению въезда в Кудрово проводились Дирекцией комплексного развития Ленобласти.

В областном правительстве отметили, что улица Ленинградская теперь расширена до четырех полос, добавлена дополнительная полоса на ж/д переезде и сделаны тротуары по обе стороны автодороги.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко осмотрит результаты проведенных работ во вторник, 20 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проект участка метро от “Улицы Дыбенко” до “Кудрово” обойдется в 11,5 млн.