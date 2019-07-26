Проект участка метро от “Улицы Дыбенко” до “Кудрово” обойдется в 11,5 млн

Сама станция должна открыться в 2025 году. Фото: pixabay.com

Сама станция должна открыться в 2025 году. Фото: pixabay.com

Документацию должны подготовить до конца сентября следующего года.

Проект продолжения “желтой” ветки метро от “Улицы Дыбенко” до “Кудрово” появится к 30 сентября 2020 года. Пока что единственной компанией, которая готова заняться документацией, стал “Институт Трансэкопроект”.

На разработку проекта подрядчик попросил 11,5 млн, сообщили в Смольном 26 июля. Ленинградская область, на территории которой находится город Кудрово, займется проектом планировки территории самостоятельно, но синхронизирует работу с правительством Петербурга. Сама станция метро в Кудрово должна открыться в 2025 году.

Город Кудрово расположен на расстоянии 2 км от станции метро “Улица Дыбенко”. Сейчас его население составляет 31 тысячу человек, но в администрации Ленобласти предполагают, что население скоро увеличится за счет активной жилой застройки. Сейчас на территории Ленобласти нет станций метро.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пробка на выезде из Кудрово останется до запуска трамвая.