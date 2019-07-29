Второклассники обстреляли продавщицу игрушек в Екатеринбурге

В МВД заявили, что игрушечный пистолет не мог причинить серьезного вреда. Фото: pixabay.com

В МВД заявили, что игрушечный пистолет не мог причинить серьезного вреда. Фото: pixabay.com

Мальчики рискуют встать на учет отдела по делам несовершеннолетних.

Второклассники Екатеринбурга рискуют получить проблемы с законом после нападения на продавщицу магазина игрушек в Екатеринбурге. Два мальчика обстреляли женщину из пневматического пистолета.

В главке МВД Екатеринбурга сообщили РИА Новости 29 июля, что задержанным мальчикам 7 и 8 лет. Продавщица заподозрила их в краже игрушек и решила им помешать, но один мальчиков открыл огонь. Игрушечный пистолет стрелял маленькими шариками.

Тем не менее, с детьми теперь работают в ОВД и могут поставить на учет. Разумеется, об уголовном деле не идет и речи: игрушечный пистолет не мог причинить травмы, уверены в полиции Екатеринбурга. Возраст уголовной ответственности в России наступает с 16 лет, а в особо тяжелых случаях — с 14 лет.

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