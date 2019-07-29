“Зенит” мог возглавить экс-тренер сборной Франции и “ПСЖ”

“Зенит” мог возглавить экс-тренер сборной Франции и “ПСЖ”
Сейчас бывшему футболисту и тренеру 53 года. Фото: скриншот видео

В 2016 году Лоран Блан покинул “Пари Сен-Жермен” и оказался свободен.

Лоран Блан якобы мог стать главным тренером “Зенита”. Экс-тренер сборной Франции получил предложение от руководства клуба Санкт-Петербурга, но ответил отказом, сообщает France Football.

Издание не уточняет, когда именно “Зенит” предлагал Блану тренерский пост. Тренер оказался свободен в 2016 году, когда покинул “Пари Сен-Жермен” (“ПСЖ”). Зенит тогда тренировал сначала Мирча Луческу, а в 2017 году его заменил Роберто Манчини, с которым “Зенит” закончил чемпионат на пятом месте. Позже “Зенит” возглавил Сергей Семак и клуб Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России в сезоне 2018/2019.

“Пари Сен-Жермен” три раза выигрывал чемпионат Франции под руководством Блана. Сейчас бывшему футболисту и тренеру 53 года, он пока не работает — по крайней мере, в футбольной сфере.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” подписал нападающего “Барселоны” Малкома.

блан зенит луческу манчини псж сборная семак франция футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У россиян заберут свыше 4 тысяч Volvo из-за риска пожара в капоте
Яндекс.Драйв и Яндекс.Такси столкнулись в Парнасе
Спустя год после падения в кипяток пес Пират умер в Петербурге
“Зенит” мог возглавить экс-тренер сборной Франции и “ПСЖ”
В Ленобласти трое мужчин совершили разбойное нападение на автозаправку
Иск застройщика к правительству Петербурга из-за парка на Смоленке ...
Порошенко с семьей без охраны покинул Украину
Суд потребовал от Горизбиркома разобраться с ИКМО МО Коломна