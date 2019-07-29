“Зенит” мог возглавить экс-тренер сборной Франции и “ПСЖ”

Сейчас бывшему футболисту и тренеру 53 года. Фото: скриншот видео

Сейчас бывшему футболисту и тренеру 53 года. Фото: скриншот видео

В 2016 году Лоран Блан покинул “Пари Сен-Жермен” и оказался свободен.

Лоран Блан якобы мог стать главным тренером “Зенита”. Экс-тренер сборной Франции получил предложение от руководства клуба Санкт-Петербурга, но ответил отказом, сообщает France Football.

Издание не уточняет, когда именно “Зенит” предлагал Блану тренерский пост. Тренер оказался свободен в 2016 году, когда покинул “Пари Сен-Жермен” (“ПСЖ”). Зенит тогда тренировал сначала Мирча Луческу, а в 2017 году его заменил Роберто Манчини, с которым “Зенит” закончил чемпионат на пятом месте. Позже “Зенит” возглавил Сергей Семак и клуб Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России в сезоне 2018/2019.

“Пари Сен-Жермен” три раза выигрывал чемпионат Франции под руководством Блана. Сейчас бывшему футболисту и тренеру 53 года, он пока не работает — по крайней мере, в футбольной сфере.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” подписал нападающего “Барселоны” Малкома.