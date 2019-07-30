Муж Жасмин объявлен в международный розыск

Муж Жасмин объявлен в международный розыск
Шор и Жасмин поженились в 2011 году. Фото: vk.com

В национальный и международный розыск объявлен молдавский депутат Илан Шор. Его жена Сара Львовна известна российской публике как певица Жасмин.

Илан Шор объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по факту его незаконного выезда из Молдавии, говорится в сообщении молдавского МВД. Есть версия, что он выехал на территорию Украины через Приднестровье. У бизнесмена кроме молдавского есть еще и израильское гражданство.

Мужа Жасмин в июне позапрошлого года Кишиневский суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы за банковские махинации. Тогда из банковской системы Республики Молдавии был похищен 1 млрд евро.

Бизнесмен и политик Илан Шор второй муж Жасмин. 41-летняя певица замужем за ним с 2011 года, у супругов двое детей, кроме того, у Жасмин есть 22-летний сын от первого брака. У Шора есть израильское гражданство.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что представитель Бузовой заверил, что певица не собирается завершать карьеру

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Муж Жасмин объявлен в международный розыск
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