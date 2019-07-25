Представитель Бузовой заверил, что певица не собирается завершать карьеру

Он заявил, что все неправильно поняли слова Ольги.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославкий дал комментарий радиостанции «Говорит Москва», в котором опроверг слухи о конце карьеры певицы. В своем Instagram-аккаунте звезда анонсировала якобы последний концерт, и все решили, что она покидает сцену. Кто-то переживал из-за этих слов, а кто-то, напротив, обрадовался, что Бузова перестанет петь.

Также в посте певица отметила, что уже три года она выступает со своими песнями и поблагодарила всех за огромную поддержку.

Наконец все карты раскрыты – оказывается, речь шла о последнем концерте программы «Под звуки поцелуев».

Напоминаем, что петербурженка успела покорить не один топ и миллионы сердец – ее любят и ненавидят, но, кажется, равнодушных нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бузова выступила на VK Fest и рассказала об отношениях с Батрудиновым. Певица заверила, что настолько хорошо знает юмориста, что без проблем поможет ему найти достойную невесту.