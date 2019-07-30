Жители Невского района платили за свет по повышенному трафику

Была проведена проверка прокуратурой на законность начисления платы за электроэнергию Жилищным агентством Невского района Санкт-Петербурга. Поводом к проведению проверки послужили жалобы граждан, которые арендуют жилые помещения по договору социального найма.

Прокуратура установила, что во время расчета платы за свет, агентство ошибочно применяло тарификацию, из-за не учета понижающего коэффициента. Такая ошибка послужила необоснованному повышению платы за электричество.

Жилищное агентство Невского района, после проведенной прокуратурой проверки, провело перерасчёт оплаты за потребляемую энергию. Теперь агентство начисляет счет с понижающим коэффициентом

Ранее Gazeta.SPb сообщала, об отключении электричества почти на сутки в Коммунаре, также жителям отключали холодную воду.