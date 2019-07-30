Ученый из Петербурга вошел в мировой рейтинг лучших молодых химиков

Специалист института ядерной физики в Петербурге и еще четверо молодых ученых получили места в мировом рейтинге выдающихся химиков.

Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международная сеть молодых химиков (IYCN) составили периодическую таблицу молодых химиков из 118 лучших специалистов. 114 строчку рейтинга занял ученый из Петербурга.

Данный проект создали в рамках празднования Международного года Периодической таблицы химических элементов, который провозглашен Генеральной ассамблеей ООН. Список внешне напоминает периодическую таблицу Менделеева. В рейтинг попали пять специалистов из России.

114 строчку рейтинга занял петербуржец Леонид Скрипников из института ядерной физики имени Константинова национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург выше Москвы в рейтинге инвестиционной привлекательности. Санкт-Петербург занял почетное первое место в медиарейтинге инвестиционного климата регионов России по состоянию за июнь.