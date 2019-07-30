Петербург выше Москвы в рейтинге инвестиционной привлекательности

Санкт-Петербург занял почетное первое место в медиарейтинге инвестиционного климата регионов России по состоянию за июнь.

Об этом сообщает АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).

При этом, Северная столица обогнала даже Москву, которая в данном рейтинге находится только лишь на втором месте. За ней, на третей позиции, находится Московская область. На четвертой строчке рейтинга разместилась Ленинградская область. Также в пятерку лидеров вошла Республика Татарстан.

Занять первое место Санкт-Петербургу сильно помогло проведение ПМЭФ-2019, так как во время экономического фестиваля городу удалось получить 27 соглашений, которые в сумме дают инвестиции более 182 миллиардов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Financial Times поразило то, как в России считают налоги.