В Петербурге арестован мужчина, избивший до смерти своего знакомого

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, в ночь на 28 июля, мужчина 1973 года рождения, находясь в квартире одного из домов по улице Шевченко в Василеостровском районе Петербурга, жестоко избил своего знакомого 1973 года рождения. Потерпевший скончался на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления. На данный момент ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске с 2014 года.