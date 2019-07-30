В Петербурге арестован мужчина, избивший до смерти своего знакомого

В Петербурге арестован мужчина, избивший до смерти своего знакомого
Фото: Pixabay

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, в ночь на 28 июля, мужчина 1973 года рождения, находясь в квартире одного из домов по улице Шевченко в Василеостровском районе Петербурга, жестоко избил своего знакомого 1973 года рождения. Потерпевший скончался на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления. На данный момент ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске с 2014 года.

драка задержание новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленый мост в Петербурге отремонтируют за 497 миллионов рублей
В Петербурге арестован мужчина, избивший до смерти своего знакомого
Петербуржец с топором напал на брокерскую контору
Голодовка дольщиков «Норманна» не принесла результатов
В Ленобласти спали кошку редкой породы
В Ленобласти начался сезон охоты
Собянин рассказал об обратившихся в больницу после несанкционированного митинга
В Петербурге откроют сенсорный сад для слабовидящих