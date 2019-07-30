В Сосновке заливают бадминтонные площадки

В Сосновке заливают бадминтонные площадки
Площадь парка составляет около 300 га. Фото: gov.spb.ru

На спортивных площадках поставят тренажеры для жителей Выборгского и Калининского района.

В Сосновке заливают 16 бадминтонных площадок с мягким покрытием. В мае лесопарк на севере Санкт-Петербурга начали благоустраивать.

Идут работы и на двух спортплощадках: ставят два детских спорткомплекса, турники, тренажеры, брусья и другое оборудование. На площадках точно так же сделают мягкое покрытие, сообщили в Смольном 30 июля.

Сосновка является одним из крупнейших парков Санкт-Петербурга — ее площадь составляет примерно 300 га. Власти собираются отремонтировать дорожки, площадки и поставить эстраду. В Смольном заявляют, что благоустройство начали по просьбе жителей, но в социальных сетях многие попросили не трогать лесопарк. По их словам, Сосновка хороша именно своей неухоженностью — угодить всем не получится.

Ране Gazeta.SPb сообщила, что сотрудники ККИ убрали теннисный корт из парка.

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В Сосновке заливают бадминтонные площадки