В Красноярском крае приступили к тушению лесных пожаров

99% лесных пожаров действует в так называемых "зонах контроля", где их по закону никто не тушит. Фото: pixabay.com

99% лесных пожаров действует в так называемых "зонах контроля", где их по закону никто не тушит. Фото: pixabay.com

На территории Красноярского края начали тушить масштабные лесные пожары, сбрасывая воду с воздуха.

По данным регионального Минлесхоза, пожарный самолет МЧС Бе-200 произвел первый вылет для тушения огня в Богучанском районе Красноярского края, передает РИА Новости.

Отмечается, что было сделано три слива воды. Данный процесс требует высокого профессионализма не только от членов экипажа воздушного судна, но и от летчика-наблюдателя лесопожарного центра.

Затем на место возгорания прибыли группы лесных пожарных, которые должны обработать и локализовать огонь.

На данный момент в Красноярском крае горит не менее 113 пожаров на общей площади более 1 млн га. В тушении огня задействовано 586 человек и 23 единицы спецтехники.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что шаманы из Сибири призовут дожди на горящие леса.